Union Minière: la morale de l'histoire

Il y a 60 ans, le Congo annonçait son indépendance. Il y a 60 ans, le nouvel État entrait dans une période de violence et de déstabilisation alimentée par la sécession brutale du Katanga, poumon économique du pays. Au cœur de ce retrait, l’Union Minière a mené, comme le montre notre reconstruction sur base de documents d’archives, un travail de sape continu qui ne fit pas honneur à la cause entrepreneuriale belge. L’Union Minière qui n’a pas hésité à frayer avec des criminels et des mercenaires, à généraliser un travail de propagande auprès des autorités à Bruxelles, fragilisant l’image de la Belgique à l’international, jouant politiquement et financièrement la carte d’une province hors-la-loi et ce, dans une fuite en avant éperdue qui se clôtura par une humiliante nationalisation une poignée d’années plus tard.