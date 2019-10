Vent d'éthique sur l'Europe

Cet exercice démocratique donne l’impression que les députés ont trouvé la force de s’émanciper alors qu’un État allait imposer sa volonté aux élus. On le sent, un vent d’éthique souffle sur l’Europe . Sylvie Goulard, dont on ne peut douter de la foi européenne , a cédé à la tentation d’un contrat de consultance de 10.000 euros par mois lorsqu’elle était députée européenne. Un montant important, alors que les élus européens ne sont pas, à raison de revenus de 12.000 euros par mois, logés à la rue.

Cette affaire révèle une lutte intrinsèque à l’Union européenne. Une opposition entre le régime jacobin autoritaire de la République française et la démocratie européenne en pleine émergence, avide d’éthique et de codécision. Elle témoigne que l’Europe ne pourra réellement prendre son destin en main que lorsqu’elle sera affranchie du diktat des grands États, comme la France et l’Allemagne, et que les institutions incarnant sa légitimité, le Parlement et la Commission, seront dotés de pouvoirs forts.