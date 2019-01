Vers un retour de la perfusion

On pourrait se demander pourquoi les marchés boursiers sont aussi en forme en ce début d’année, alors que les indicateurs conjoncturels récents confirment que la croissance économique ralentit fortement. Comment expliquer qu’après le pire mois de décembre de l’histoire du Bel 20, l’indice vedette de la Bourse de Bruxelles se soit offert une envolée de plus de 7,5% en janvier, ce qui n’était plus arrivé depuis plus de vingt ans? Comment justifier qu’en pleine incertitude sur le Brexit, en plein doute sur la stabilité politique en zone euro et en pleine guerre commerciale entre les plus grandes puissances économiques mondiales, les actions des grandes entreprises européennes aient progressé de plus de 5% au cours du mois écoulé?