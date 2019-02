Vert mais pas trop

Ces secteurs ne viennent pas vraiment à l’esprit quand on pense à l’écologie. Mais en langage financier, ils sont durables, grâce à cette classification "best in class" qui récompense les sociétés qui sont actives mais pas trop dans les secteurs les plus polluants ou les plus controversés. Or, celle-ci est largement utilisée pour les fonds dit durables. Et après, les critiques vont encore pleuvoir sur le langage de la finance. Toutefois, l’engouement du public reste limité pour les fonds durables en Belgique.