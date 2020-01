Wall Street, version remix

Comme d’autres grands CEO, Solomon a signé l’été dernier la déclaration de l’organisation patronale Business Roundtable qui a bousculé le capitalisme américain: le but d’une entreprise n’est plus de maximiser le seul profit au bénéfice des actionnaires. Ces derniers doivent être mis sur le même pied que les autres "stakeholders". Bref, il s’agit de se préoccuper aussi de l’environnement, des clients, des travailleurs … C’est tout à fait dans l’air du temps.

Chez Goldman Sachs, la culture d’entreprise est en train de changer. Parfois d’une manière plutôt cosmétique. Cela va d’un code vestimentaire plus souple au refus de la firme de diriger des introductions en bourse (IPO) de sociétés dont le comité ne comprend aucune femme. Bizarrement, cette quête de diversité ne vaut toutefois que pour les Etats-Unis et l’Europe, pas pour l’Asie.

Surtout, Goldman Sachs veut se diversifier pour ne plus dépendre des seules activités de trading et de spéculation. Et aussi apparaître moins secrète, d’où ce tout premier "investor day" organisé mercredi à New York. On applaudit.