C’est déjà la crainte d’une future (possible) déroute électorale qui avait poussé Benoît Lutgen, alors président du cdH, à tenter, dès juin 2017, un retournement d’alliance de haute voltige: il évinçait un PS éclaboussé par les affaires (Publifin, Samusocial) au profit du MR. Au passage, la manœuvre, qui avait échoué dès le départ à Bruxelles et à la Fédération Wallonie-Bruxelles, montre aujourd’hui toutes ses limites en Wallonie. Gouverner avec une seule voix de majorité vous laisse à la merci de n’importe quel accident de parcours .

Quand des gouvernements s’évaporent ainsi, on pourrait espérer que les Parlements – légitimes représentants du peuple – reprennent les commandes. Après tout, c’est là le moteur de notre démocratie. Or, que constate-t-on? Au Fédéral, certaines législations sont certes passées tout de même depuis Noël. Mais les partis sont incapables de s’entendre sur une loi climat qu’ils jugeaient pourtant, la main sur le cœur, urgente et fondamentale. En Wallonie, c’est pire: pour éviter tout débat gênant, la séance plénière de mercredi dernier a été purement et simplement annulée et les travaux parlementaires postposés à quinzaine. Inouï.