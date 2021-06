"America is back." Vraiment?

En termes géopolitiques, la ligne de mire des États-Unis n’est d’ailleurs pas l’amitié transatlantique, mais les menaces russe et surtout chinoise. Et l’Europe n’y est qu’une variable d’ajustement. Une mise à l’écart plusieurs fois mise en avant par les premières décisions de l’actuelle administration américaine, et durement ressentie à Bruxelles : plan de sortie d’Afghanistan, annonce matamoresque d’une levée des brevets sur les vaccins covid, c’est Biden qui donne le rythme. L’Europe, non consultée, reste au balcon. Même la taxe sur les grandes multinationales, lancée ici aussi sans crier gare par les États-Unis, vient torpiller les efforts de plusieurs années de travail en Europe sur une juste imposition des géants américains de la tech.