Au Parlement de trancher sur le port du voile

Le débat sur le port du voile fait rage et fait désormais tanguer le gouvernement bruxellois. Le point de départ est la condamnation de la Stib pour discrimination à l’embauche à l’encontre d’une femme voilée. Lundi, sous forte pression politique, le comité de gestion de la société de transports publics a décidé de ne pas interjeter appel. Ce mardi, le commissaire du gouvernement a choisi de contester cette décision et de renvoyer la patate chaude à l’exécutif bruxellois. Or celui-ci apparaît très divisé sur cette question.

Ce n’est pas à une entreprise, fût-elle le plus grand employeur de Bruxelles comme la Stib, de trancher ce débat. Ce n’est pas non plus à la Justice, elle dont la jurisprudence donne des arguments aux "pro" comme aux "anti". C’est aux responsables politiques de définir les règles du jeu. C’est leur rôle de fixer les conditions de la vie en société. Le législateur a longtemps fui ses responsabilités. Il est temps qu’il s’en empare. La difficulté de la tâche ne peut pas être une excuse. Seul un consensus le plus large possible, au terme d’un dialogue respectueux des opinions et des sensibilités, peut permettre de sortir par le haut de ces controverses à répétition. Il faut des décisions dans des délais serrés et pas un encommissionnement de longue durée. En n’agissant pas là où il le faut, c’est-à-dire au parlement, le politique laisse les clivages dans la société se poursuivre et pourrir, plaçant, sur le terrain, des personnes dans des situations extrêmement compliquées.