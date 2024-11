Si le marché locatif bruxellois se vide de ses bailleurs privés, l'offre de logements continuera de s'amenuiser et les loyers d'augmenter. Une clarification sur l'avenir des primes, des mesures ciblées et efficaces de soutien à la rénovation et un système AIS plus rémunérateur constituent, entre autres, le remède pour éviter une désertification des bailleurs privés.