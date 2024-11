Édito | La "valeur libérée" de Syensqo se fait toujours attendre

Qu’on ne s’y trompe pas: le rebond de l’action Syensqo ce mardi à la Bourse de Bruxelles témoigne sans doute moins d’un regain d’enthousiasme des investisseurs à son égard que d’un "ouf" de soulagement de leur part. Le groupe a publié des résultats en ligne avec les attentes et ses perspectives, bien que tempérées, correspondent aussi à ce que prévoyaient les analystes. Le bulletin n’a donc rien de vraiment réjouissant, mais il n’apporte pas non plus de mauvaises surprises. Les mesures d’ajustement annoncées en marge, à savoir notamment la suppression de 300 à 350 emplois dans le monde, traduisent, tout au plus, la volonté de s’adapter à un environnement difficile.