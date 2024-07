Après Audi Brussels, il n'en restera qu'un...

Avant la fermeture de l'usine de Vilvorde du constructeur français, le secteur de l'assemblage automobile employait quelque 37.000 travailleurs en Belgique et produisait jusqu'à 1,2 million de voitures par an, en majorité destinés à l'exportation. L'an dernier, il ne pesait plus que 10.000 emplois directs, pour 284.000 véhicules. Et si Audi retire la prise, il ne restera plus l'an prochain que la seule usine de Volvo Cars à Gand, soit 7.000 collaborateurs pour quelque 230.000 voitures (chiffres de 2023).