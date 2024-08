Edito | Affaire Telegram: ne pas se tromper de débat

L’arrivée de législations européennes plus en phase avec les enjeux posés par la régulation du monde numérique, telles que le DSA (Digital Services Act) et le DMA (Digital Markets Act), nous avait presque fait oublier que les justices nationales du continent avaient encore la capacité de s'attaquer aux grandes plateformes numériques.

En plaçant en garde à vue et en inculpant cette semaine Pavel Durov, le fondateur et CEO de la messagerie cryptée Telegram , la justice française l'a rappelé et en a profité pour envoyer un message explicite au monde numérique : ce n’est pas parce que l’on évolue dans un univers dématérialisé et sans frontières que l’on est au-dessus des lois dans un État de droit.

Dans cette affaire, il ne faut pas se méprendre sur le débat . Le cas de la messagerie cryptée Telegram ne constitue pas une question de liberté d’expression, comme l’entreprise et ses plus fervents défenseurs, Elon Musk en tête, voudraient le faire croire. Le libertarisme revendiqué par Pavel Durov ne saurait constituer une justification recevable face aux infractions pénales commises sur sa plateforme .

Car c’est bien de cela qu’il s’agit dans cette affaire. Lorsqu’une plateforme utilisée par plus d’un milliard de personnes permet à des groupes terroristes de s’organiser et de préparer des attentats, à des criminels d'orchestrer divers trafics, ou encore à des images pédopornographiques de circuler sur certains de ses canaux, il n'est nullement question d'un débat sur la liberté d'expression.

L’enjeu de la responsabilité

L’inculpation pour "refus de communiquer les informations nécessaires aux interceptions autorisées par la loi" et "complicité de délits et de crimes organisés via la plateforme (trafic de stupéfiants, pédocriminalité, escroquerie et blanchiment en bande organisée)" n’est pas anodine. C'est un rappel cinglant que l’on ne peut se soustraire à la responsabilité de l’usage d’un outil numérique que l’on a conçu et que l’on dirige, au nom de la liberté d’expression.