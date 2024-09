Édito | La grande chasse aux milliards est déclarée ouverte

Tâche ardue pour le Trésor qui compte engranger quelque 4 milliards grâce aux nouveaux bons d’État. Car on est très loin des conditions d'il y a un an.

C'est ce 4 septembre que sont libérés les 22 milliards d'euros qui avaient été placés dans le fameux bon d'État Van Peteghem émis voici un an. La chasse est ouverte pour récupérer cette petite montagne de milliards. À l'époque, la fuite des comptes des épargnants belges vers le bon d'État avait fait office de "stress test" en temps réel pour les banques. Cette fois, les institutions financières sont bien déterminées, à coups de promos, à récupérer les milliards qui s'étaient envolés vers les caisses du Trésor.

Pour ce dernier, la tâche sera nettement plus ardue s'il compte engranger, comme il l'affirme, quelque 4 milliards grâce aux nouveaux bons d'État. Car on est loin des conditions de septembre 2023 lorsque les bons d'État à un an affichaient un taux brut de 3,30%, ce qui, après déduction d'un précompte mobilier abaissé exceptionnellement à 15%, permettait d'offrir un rendement net de 2,81%.