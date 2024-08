Edito | Le crédit privé, cette alternative aux banques à manier avec prudence

En Europe, où les conditions d'octroi de prêts se resserrent, le crédit privé est une alternative de financement nécessaire pour les entreprises. Mais pour remplir ses fonctions, il doit être manié avec prudence et transparence. Et privilégier des projets entrepreneuriaux réels.

Le crédit privé n'a jamais été aussi populaire. Aux États-Unis comme en Europe, ce type de financement qui grandit à l'ombre du système bancaire émerge de plus en plus comme une option pour les entreprises qui peinent à emprunter via les canaux traditionnels.

Il faut dire que les banques lui ont ouvert une voie royale. Depuis la crise financière, elles ont été contraintes de renforcer leurs fonds propres et de limiter le risque des prêts qu'elles octroient. Les firmes de private equity n'ont été que trop heureuses de combler le vide laissé sur ce marché.

Mais avec 1.700 milliards de dollars d'actifs, le marché du crédit privé attire aujourd'hui l'attention des régulateurs. Le FMI lui-même y accorde un chapitre entier dans son dernier rapport sur la stabilité financière dans le monde. On y lit que le déplacement du crédit du cadre des banques et des marchés obligataires vers l'univers opaque du crédit privé crée des "vulnérabilités considérables". En particulier en cas de retournement économique majeur, auquel ce secteur n'a jamais fait face dans sa forme et sa taille actuelle.

Éviter les pratiques douteuses de 2007-2008

Si les préoccupations des régulateurs sont légitimes, il serait injuste de ne considérer que les aspects prudentiels du crédit privé. En Europe, où les conditions d'octroi de prêts aux entreprises se resserrent, comme l'a encore démontré le mois dernier l'enquête trimestrielle de la BCE, le crédit privé est une source de financement nécessaire, surtout pour des moyennes entreprises qui n'ont pas accès aux marchés de capitaux, par ailleurs moins développés qu'aux États-Unis.

Sans financement, elles ne peuvent créer de la valeur, alors même qu'il s'agit, selon la BCE, d'entreprises concentrées dans des secteurs innovants comme les soins de santé et la technologie.

Il est donc impératif que les différents acteurs de ce marché fassent preuve de la plus grande vigilance.

Pour remplir ses fonctions, le crédit privé doit donc être manié avec prudence et transparence. Et privilégier des projets entrepreneuriaux réels.

Ces derniers mois, les géants du secteur se sont aventurés dans des segments très risqués de l'économie. Toujours à la recherche de meilleurs rendements, Fortress, KKR et autres Carlyle ont racheté des paquets de prêts à la consommation accordés à des emprunteurs américains et européens à risque et à taux variables. Un écho singulier aux pratiques douteuses ayant précipité la crise de 2007-2008. Sans tirer sur la sonnette d'alarme, faut-il leur rappeler que les taux de défauts sur les cartes de crédit aux États-Unis sont actuellement au plus haut depuis 2011, et que le chômage y repart à la hausse?