Edito | Négociations fédérales: se remettre au travail au plus vite

Après les élections, la formation "facile" et "rapide" d’un gouvernement cohérent semblait à portée de main. C’était une illusion. Mais l’Arizona reste la meilleure formule. Les cinq partis doivent s'y remettre au plus vite.

Certes, il est illusoire de vouloir procéder à un assainissement budgétaire de 28 milliards d’euros et de faire une réforme fiscale un tant soit peu ambitieuse sans douleur et sans certaines hausses fiscales. Mais n’oublions pas que ces efforts budgétaires doivent aussi — et même d’abord — passer par une réduction des dépenses publiques.

Fin des illusions

In fine, la coalition Arizona reste encore et toujours la meilleure, voire la seule, formule crédible. Les cinq formations doivent s’accorder et dépasser leurs intérêts partisans de court-terme. Le plus tôt sera le mieux. Ils doivent donc au plus vite se remettre au boulot.