Les États-Unis et l'Europe ont repris leur aide militaire à l'Ukraine. La Belgique s'illustre par un engagement, conséquent et courageux, à livrer 30 F-16. Mais ces promesses seront vaines si elles ne sont pas concrétisées à temps, et si l'Ukraine n'est pas autorisée à utiliser pleinement l'armement qui lui parvient.