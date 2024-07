La France en sursis

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’heure est venue de changer de cap pour la classe politique française.

Plus de neuf millions de Français ont déposé dans l'urne un suffrage favorable au Rassemblement National et à ses alliés ce dimanche. Le parti, emmené par Marine Le Pen et Jordan Bardella, réalise ainsi son meilleur score historique. Que sa progression ait été enrayée par le front républicain constitue évidemment un soulagement, mais évitons l'excès d'optimisme: le plus dur reste à faire.

Les sirènes de l'extrême droite, ses solutions toutes faites, séduisent encore et toujours. Pour enrayer leur progression, les autres forces politiques devront se montrer responsables. Aucun bloc n'étant en mesure de constituer seul une majorité, la Vᵉ République, dont le modèle est à bout de souffle, devra se réinventer.

Avec un résultat ressemblant à celui d'une proportionnelle, les forces démocratiques doivent changer de logiciel. Elles devront accepter de mettre de l'eau dans leur vin pour dégager un compromis capable de rassembler au-delà des clivages partisans. Et s'il est bien ficelé, un deal équilibré conviendra potentiellement à davantage de citoyens qu'une politique menée au pas de charge au nom d'une majorité de sièges.

Dans le contexte d'une assemblée divisée, "il va falloir se comporter en adulte, se parler, dialoguer", résumait Raphaël Glucksmann (Place Publique) peu après la publication des résultats. Cette attitude constructive n'est vraisemblablement pas partagée par le leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui s'est montré dimanche tout aussi radical et intransigeant qu'à l'accoutumée. Notons que son homologue du PS, Olivier Faure, n'a pas non plus démontré une grande disposition aux compromis dans ses premières interventions.

En agissant de la sorte, en restant sur une approche polarisante, dopée aux anathèmes, ces dirigeants prennent un risque. La nouvelle donne politique pourrait rendre ces outrances contreproductives et booster un Rassemblement National bien décidé à exploiter les failles de ses adversaires. Soyons clairs: l'ensemble des opposants au RN n'ont pas le luxe de se déchirer pendant un an. Entre 2022 et 2024, le vote pour l'extrême droite a grimpé de plus de 40%. Les mêmes causes donnant les mêmes effets, l'heure est venue de changer de cap.

Pour reconquérir les citoyens qui se sentent oubliés, lésés, incompris, mais aussi tous ceux qui déplorent la piètre qualité du débat politique, il faudra se montrer convaincant, engranger des résultats, mais aussi oser affronter les extrêmes sur leur terrain, ne surtout pas les laisser s'accaparer le monopole de certaines thématiques – sécuritaires et sociétales -, aussi complexes soient-elles à aborder.