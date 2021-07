Efforts de communication bienvenus à la BCE

Christine Lagarde fait miroiter des communiqués plus simples et plus concis, et même plus croustillants. Rendez-vous le 22 juillet.

Mais Christine Lagarde le promet: elle veut se rapprocher du grand public. Depuis trop longtemps, et nous l’avons regretté dans ces colonnes, les communications et conférences de la BCE apparaissent réservées à un petit cénacle de spécialistes où le jargon est roi: QE, APP, PEPP, "approche holistique", "ancre de stabilité"... Le citoyen lambda n’y comprend absolument rien. La présidente de la BCE dit avoir compris le message lors des séminaires et échanges organisés avec les citoyens. Elle promet moins de jargon et fait miroiter des communiqués plus simples et plus concis, et même plus "croustillants". On attend de voir. Rendez-vous lors de la réunion de la BCE le 22 juillet.