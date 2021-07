Il faut oser parler d’assainissement

La dette wallonne va exploser cette année. Normal, dirons-nous, c'est la crise, il faut relancer l'économie et les taux sont bas, alors pourquoi ne pas en profiter? Sauf que la Wallonie ne peut se le permettre. Il est temps de parler d'assainissement budgétaire, mot tabou, mais nécessaire.

"Gouverner, c’est prévoir", disait l’autre. Une maxime empreinte de sagesse à coller sur la porte d’entrée de tout gouvernement qui se respecte. À l’heure où les comptes dérapent (même pour de bonnes raisons), la remettre au goût du jour fait sens. Car que voit-on lorsqu’on regarde à la loupe les comptes des entités fédérées de ce pays? Et surtout, qu’entend-on lorsqu’on en parle de vive voix? Que la dette wallonne s’est alourdie considérablement. Qu’elle culminera à 31 milliards d’euros cette année, nous dit le dernier rapport de la Cour des comptes, soit le double du niveau d’avant crise. Mais que ce n’est pas grave: la crise et les Wallons méritent bien ça. En outre, les taux sont bas. Alors pourquoi s’en priver. Et puis, disent tous les ministres en chœur: ce n’est clairement pas le moment de parler d’assainissement.

Pourtant, l’argument ne tient pas.

D’abord parce que même peu chère, la dette contractée aujourd’hui se transformera en charge supplémentaire d’ici quelques années lorsque les taux augmenteront, et ils le feront tôt ou tard. Ensuite, et c’est le lot autant pour la Wallonie que pour la Région bruxelloise: cette augmentation de charge de la dette coïncidera avec des chocs financiers exogènes. Pour la Wallonie, il s’agira d’assurer le retrait progressif des transferts nord-sud dès 2024. Pour Bruxelles, dont la dette file tout droit vers les 20 milliards d’ici quelques années, son avenir dépendra fortement des discussions institutionnelles et autre réforme de l’État. Un canard boiteux n’est pas le mieux placé pour plaider sa cause.

La crise sanitaire a d’ailleurs bon dos. Sur les 5 années qui ont précédé l’arrivée du Covid sur notre territoire, l’écart entre recettes et dépenses wallonnes a plus que doublé. La dette, elle, a augmenté de 10% à 15% d’année en année, empêchant la Wallonie de profiter… de la baisse des taux. Preuve s’il en fallait que la gestion des finances publiques reste un exercice aléatoire dans lequel nos Régions semblent se vautrer sans sourciller, crise sanitaire ou non.