Jan, Bart, arrêtez votre cinéma: allez au théâtre!

Le secteur culturel est à nouveau vent debout contre la décision du Codeco de limiter à 200 le nombre de spectateurs en salle alors qu'il existe à présent des modèles de gestion "covid safe", scientifiquement prouvés et qui ont l'aval des autorités.

Le soir du vendredi 3 décembre avait des accents lugubres à Bozar. Juste avant que Jonathan Fournel, le premier lauréat du Concours Reine Elisabeth, ne rencontre pour la première fois son public "en vrai", Sophie Lauwers, la nouvelle directrice de l'institution, implorait le soutien du public. Et pour cause, elle venait d'apprendre que le Codeco limiterait à 200 le nombre des spectateurs dans sa salle de... 2.200 places. De quoi mettre la boule au ventre au public et mettre à mal la rentabilité des événements de prestige annoncés pour la fin de l'année, voire leur tenue.

Dans nos colonnes, Michael De Cock, le patron du KVS, s'est montré plus offensif en qualifiant cette règle arbitraire des "200" de "ri-di-cule" alors que son théâtre avait été aux avant-postes des "événements-tests" qui avaient permis d'établir scientifiquement, et avec l'aval des autorités, des modèles de gestion "covid-safe".

Mais non, on a ressorti la règle des "200" comme aux premiers jours de la crise, à l'initiative de Jan Jambon (N-VA), ministre-président et ministre de la Culture, qui après avoir relâché les vannes en septembre voulait dare-dare un tour de vis, semble-t-il à la demande de Bart De Wever, son Président de parti, qui ne voulait pas endosser seul la responsabilité d'annuler une grande fête de Saint-Nicolas à Anvers.

Ce n'est pas seulement tout un secteur, déjà très fragilisé, qu'une telle légèreté condamne, mais ceux auxquels il s'adresse – les citoyens de ce pays. Or, ceux-ci sont mal en point, nous apprend le baromètre de la mutualité Solidaris. En chute libre, l'estime de soi, la confiance dans les institutions, et même dans la sphère privée où la violence intrafamiliale progresse, tandis que l'insomnie et le burn-out ont de beaux jours devant eux.

Bonne pour la santé mentale

La culture n'est certes pas le vaccin miracle contre la sinistrose mais, comme le dit Alexander De Croo à propos du sport, elle est bonne pour la santé mentale. En remettant du lien, de la créativité, de la beauté, de l'intensité, de la réflexion et de l'esprit critique, en réactivant le socle culturel et démocratique qui nous est commun, elle a ceci de précieux qu'elle mobilise les imaginaires, le sens du partage et l'envie d'agir. N'est-ce pas tout ce que l'on voudrait se souhaiter pour Noël? Et a fortiori pour le Codeco du 22 décembre...