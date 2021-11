L'Europe doit adapter ses règles de concurrence au XXIe siècle

L'Europe joue, en pleine reprise, son avenir industriel dans le domaine des technologies vertes et du numérique. Si elle ne favorise pas dans un avenir proche l'émergence de champions européens dans ces secteurs, elle perdra la bataille.

Depuis le début de l'année, une pénurie de puces électroniques sévit dans le monde, en raison d'une hausse de la demande d'appareils électroniques liée au confinement et à une baisse de production en Asie due au variant Delta. Cette pénurie provoque des retards de livraison dans l'industrie et fait grimper les prix des PC, smartphones et autres équipements. Plus que jamais, l'industrie européenne est devenue esclave de ses importations de puces asiatiques, tandis que les géants américains comme Intel accroissent leur emprise sur le Vieux continent.

Pour sortir de l'impasse, la Commission européenne va autoriser, en 2022, les aides d'États à l'industrie européenne des puces électroniques. C'est une très bonne nouvelle. Désormais, les gouvernements pourront aider leurs entreprises, à condition que les avantages soient distribués sans discrimination au niveau européen.

Cette décision, signée Margrethe Vestager, est fidèle à la stratégie de la main de fer dans le gant de velours de la commissaire européenne à la Concurrence. Tout en contrôlant sans pitié les géants américains et en bloquant l'émergence de monopoles, la Danoise fait preuve de souplesse en relâchant, quand il le faut, la pression sur les entreprises européennes.

On aimerait que la Commission prenne plus souvent ce genre de décision. Il y a urgence. Face aux géants américains dominants et aux entreprises d'État chinoises prédatrices, l'Europe perdra la bataille si elle ne favorise pas l'émergence de champions en son sein, en particulier dans les secteurs incarnant les grands défis du XXIe siècle, les technologies vertes et le numérique.

Pour le dire crûment, l'UE joue en ce moment même, en pleine reprise économique, son avenir industriel. Consciente du défi, la Commission est occupée à revoir les règles de la concurrence.

On a hâte de voir le résultat. Mais un bras de fer est en cours entre les Vingt-Sept. La France, qui regrette l'échec de la fusion entre Alstom et Siemens, plaide pour un assouplissement maximal. Par contre, des petits pays, comme l'Irlande et les Pays-Bas, craignent que trop de flexibilité envers les grands groupes français ou allemands empêche leur industrie de se développer.