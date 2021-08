L'heure de vérité pour les nouveaux maîtres de Kaboul

Quand on vit à Kaboul et qu’on assiste à la prise en main de la ville par les fous de Dieu, on peut tenter de fuir, d’échapper aux représailles ou simplement à la chape de plomb qu’ils apportent avec eux. Comme Zaki Anwari, cet espoir du football de 17 ans mort après avoir tenté, de désespoir, de s’agripper à un avion américain. On peut décider de faire face, comme l’activiste des droits des femmes Mahbouba Seraj, qui nous dit s’accrocher à l’espoir d’un dialogue, graine de tous les possibles. On peut se cacher aussi, comme Samandar Khan, président d’un syndicat de journalistes, qui ne sait pas si le jeune à la kalashnikov qui lui fait face - et qui parfois ne parle même pas sa langue - est toujours un tueur de sang-froid, ou s'il est la sentinelle d’un nouveau régime qui, fort de sa victoire éclatante, serait comme il le prétend "miséricordieux".