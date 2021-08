L'important, ce sont les taux d'intérêt

Tous les regards se tournent vers Jackson Hole, où Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, doit prononcer un important discours ce vendredi. Tant que l’on parle du Covid-19 et de ses variants, il est probable que la prudence restera de mise. Les taux vont rester bas un bon bout de temps.

Imaginez un pays qui enregistre une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 6% et qui affiche une inflation de plus de 5%. Peut-on raisonnablement penser que les taux d'intérêt à court terme de ce pays demeurent au niveau zéro? Et que les taux des obligations d'État à 10 ans continuent à y refluer depuis plusieurs semaines pour se situer aujourd'hui à 1,3% à peine? Non. Et pourtant, c'est la situation qui prévaut aux États-Unis. Dans ce contexte, tous les regards se tournent vers le symposium de Jackson Hole, sorte de Davos pour les banquiers centraux, où Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), doit prononcer un important discours vendredi.