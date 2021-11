L’obligation vaccinale n’est pas la solution

C’est l’"elephant in the room", le F-word, le nez de Cyrano. Appelez-la comme vous voulez, la vaccination obligatoire est certes souvent évoquée ("il faut un débat"); beaucoup la désireraient secrètement et les autorités rivalisent de mesures plus ou moins coercitives pour rendre la vie des non-vaccinés la plus difficile possible. Pourtant, personne n’ose réellement appuyer sur le bouton. Et ce, pour trois bonnes raisons.