La construction se tourne trop peu vers Actiris et le Forem: une image tenace à briser

Le Forem et Actiris emmagasinent trop peu d'offres d'emploi du secteur de la construction, alors que le manque de main d'œuvre est criant.

D'un côté comme de l'autre, l'image négative est tenace. À gauche, les métiers de la construction n'attirent pas les jeunes. C'est dur, c'est sale, on travaille dans le froid, il faut se lever tôt, et c'est dangereux. Des "jobs de merde", voilà ce qu'en pense en substance la jeune génération, alors que les plus vieux rendent leur salopette les uns après les autres.

À droite, les organismes de placement, le Forem et Actiris, sont encore vus comme des monstres qui abritent des fonctionnaires péchant par manque de proactivité, se limitant à recenser les chômeurs, et ne proposant aux entreprises que des travailleurs trop peu qualifiés (et motivés).

Le trait est forcé, mais c'est bel et bien l'image qui s'imprime dans les esprits, plombant tout espoir qu'un jour, l'offre et la demande d'emploi se rencontrent dans la construction.

Le trait est forcé, l'image est frappante, mais elle est fausse et doit être brisée. Or, tant d'un côté que de l'autre, on peine à le faire comprendre. Le Forem et Actiris ont développé de nombreux outils pour mieux coller aux besoins des entreprises. Mais dans la construction, les petits entrepreneurs ne le savent pas. Ou pas assez. Ou restent coincés dans leurs habitudes d'aller au plus simple, pour répondre au plus pressé: le bouche-à-oreille.

"Et si on disait aux jeunes qui manifestent tous les jeudis pour le climat qu'en plaçant des égouts, ils sauveront la planète de la pollution"

Pour pallier ses pénuries de main-d'œuvre, le secteur de la construction peine aussi à redorer son image, malgré les nombreuses campagnes de communication faites pour valoriser les métiers.

Les métiers de la construction sont durs, c'est une certitude. Et pourtant, on le dit trop rarement, ils ont une véritable valeur ajoutée sociétale. Encore plus aujourd'hui, alors qu'il y a tant à reconstruire en Wallonie, alors que le climat nous impose de rénover le bâti. "Et si on disait aux jeunes qui manifestent tous les jeudis pour le climat qu'en plaçant des égouts, ils sauveront la planète de la pollution", nous dit très justement un entrepreneur. Et si on disait aux jeunes qu'en s'engageant dans la construction, ils aideront les gens à retrouver un logement décent, ils mettront des enfants à l'abri du froid, ils contribueront à faire baisser les émissions de CO2?