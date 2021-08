La double peine du secteur de l'horeca bruxellois

En refusant de lever les restrictions applicables à l'horeca bruxellois tout en levant celles en vigueur en Wallonie et en Flandre, les autorités ont créé une distorsion de concurrence dont tout un secteur pourrait ne pas se relever. Le risque est grand de voir clients et exploitants déserter la capitale.

En rendant ses recommandations vendredi dernier, le Comité de concertation a infligé une double peine au secteur bruxellois de l'horeca. On le sait, les primes d'aide octroyées aux restaurateurs diffèrent (sérieusement) en fonction des Régions où se situent les établissements. Il y a quelques mois, un groupe reconnu sur la place a reçu 20.000 euros d'aides pour quatre restaurants établis sur le territoire bruxellois, contre une aide de 130.000 euros pour deux établissements situés en Flandre!

Comme si cette disparité ne suffisait pas, en décidant de ne pas lever les restrictions (distance entre les tables, nombre de personnes à table, heures de fermeture) applicables aux restaurants bruxellois, tout en acceptant de lever celles applicables en Wallonie et en Flandre, les autorités bruxelloises viennent d'enfoncer un nouveau clou dans le cercueil de l'horeca de la capitale. Car, oui, le secteur se meurt.

Ulcérés, les exploitants des restaurants et cafés bruxellois craignent de voir leur clientèle prendre la route de la Flandre et de la Wallonie. C'est la soupe à la grimace pour l'horeca bruxellois qui se sent puni (une nouvelle fois) pour une situation dont il n'est pas responsable. Est-ce la faute des restaurateurs si une frange de la population bruxelloise tarde à se faire vacciner? Non. Et demain? Quand la clientèle aura pris ses nouvelles habitudes en dehors de Bruxelles, les restaurateurs suivront, ils quitteront la capitale.

Les toques et tabliers d'hier ne doivent pas devenir les képis et uniformes de demain.

On ne comptera plus les faillites et les fermetures de cafés et de restaurants à Bruxelles. Une solution? Pas vraiment. Rendre le covid safe ticket obligatoire? Entre la peste et le choléra, le secteur ne saura que choisir. La question divise, mais le rôle d'un restaurateur n'est pas de jouer les gendarmes à l'entrée de son établissement. Les toques et tabliers d'hier ne doivent pas devenir les képis et uniformes de demain.