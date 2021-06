Les membres de la Federal Reserve américaine font état des premiers relèvements des taux directeurs en 2023, soit un an plus tôt que prévu. Certains analystes parlent d'un véritable coup de tonnerre. Une opinion à nuancer.

Les commentaires qui suivent une rencontre de football sont parfois plus intéressants que le match lui-même. Avec les réunions de la banque centrale américaine, il en va de même. Ce jeudi, tout au long de la journée, les spécialistes ont décortiqué les choix opérés la veille par l’entraîneur Jerome Powell . Le président de Federal Reserve (Fed) américaine a-t-il joué de manière trop défensive? A-t-il adopté la bonne tactique ? Et, tout comme en football, il y a rarement unanimité dans les chaumières.

Pour d’aucuns, cette fois, c’est sûr, la Fed est passée à l’offensive, avec des prévisions qui font état des premiers relèvements des taux directeurs en 2023, soit un an plus tôt que prévu. Certains parlent même d'un coup de tonnerre. La Fed à l’offensive, vraiment? Effectivement, c’est peut-être un premier pas vers une normalisation de la politique monétaire, mais un petit pas seulement. Après tout, on parle de l'année 2023, soit dans deux ans. Et en l’espace de deux années, beaucoup de choses peuvent se passer. D’ailleurs, Powell n’a pas encore levé le voile sur la réduction de son programme d’achats d’obligations. Ce sera pour une prochaine fois sans doute.