La fête est-elle finie sur les marchés?

C’est encore le cas, enfin, des IPO et des Spacs ou même du bitcoin et des cryptomonnaies qui ont aussi largement défrayé la chronique ces derniers temps. Toutes ces poches d’exubérance donnent à présent des signes d’essoufflement , avec des chutes parfois brutales pour certaines d’entre elles.

Il est vrai que le variant Omicron est entretemps passé par là, mais ce n’est pas non plus la première fois que les développements du coronavirus pèsent sur la tendance générale. Ce qui frappe davantage, c’est la concomitance de ces multiples déconvenues avec les réunions des principales banques centrales comme la Fed et la BCE qui se tiennent cette semaine. Des réunions importantes car elles ont pour objectif d’amorcer, voire même d’accélérer un virage dans leur politique monétaire: celui de la fin progressive des mesures de soutien apportées durant la crise.

On parle ici évidemment des taux ramenés au plancher depuis plusieurs années, tout comme des liquidités abondantes déversées sur les marchés. Des mesures qui ont favorisé la prise de risque en rendant les actions incontournables en tant que classe d’actifs, comme le résume si bien l’acronyme TINA ("there is no alternative"). L’arrivée dans ce contexte d’une masse de nouveaux investisseurs en bourse n’a fait qu’exacerber le phénomène, d’autant qu’un bon nombre d’entre eux sont en quête de gains rapides et ont peur de rater le train en marche.