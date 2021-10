La licorne wallonne, cet animal de moins en moins imaginaire

Et de deux ? Félicitons-nous, une deuxième entreprise wallonne pourrait bientôt rejoindre le cercle (très) fermé des licorne s. Ces entreprises innovantes et non cotées en bourse, dont la valeur estimée dépasse le milliard de dollars, ne sont que 800 environ, à travers le monde.

Et pour cause, un monde nouveau a émergé. Un monde où l'innovation se noue entre secteurs autrefois distincts. Un monde dans lequel les medtechs sont à la croisée des chemins entre sciences médicales et numérique, un monde dans lequel les biotechnologies peuvent se mettre au service de l’industrie textile et la numérisation faire émerger des solutions agricoles.