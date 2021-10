La lutte contre l’évasion fiscale, un combat sans relâche

Le "Common Reporting Standard" approuvé par le Conseil de l’OCDE en 2014 a lancé un cadre d’échanges automatiques de renseignements financiers entre les juridictions signataires . Les différentes versions de la directive européenne qui en découle, celle relative à la coopération administrative (on en est à la sixième avec la DAC 6), suivent peu ou prou les "leaks" des journalistes, avec, à chaque fois, un resserrement de l’étau autour des fraudeurs . Dans le monde, 161 pays suivent ces préceptes avec, insiste l’OCDE, un retour de 107 milliards d’euros de recettes supplémentaires à l’échelle mondiale . Le Luxembourg s’est incliné, tout comme la Suisse. Même les Îles Vierges Britanniques, où sont logées plus des deux tiers des sociétés-écrans épinglées par les Pandora Papers, ont accepté l’année passée de divulguer les bénéficiaires finaux de leurs constructions financières .

L’autre contre-attaque concerne la revalorisation des impôts à payer et, in fine, le rapatriement des fonds dans leur pays d’origine . En Belgique, les différentes DLU permettent une certaine amnistie contre pénalité; la taxe Caïman oblige les détenteurs de constructions financières à l’étranger de les déclarer et permet au fisc d’en percevoir un impôt.

Et pourtant, le sentiment d’injustice rebondit au gré des révélations toujours plus fracassantes, et donne l’impression d’une volonté de l’État à ferrer le citoyen lambda, et non le grand patrimoine. D’autant que parmi les noms cités dans ces dernières révélations, figurent des personnalités politiques toujours en activité, pouvant donc peser sur les décisions fiscales pour peu qu’elles soient trop agressives à leurs yeux.