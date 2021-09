La menace terroriste s'est étendue

Le terrorisme s'est étendu ces dernières années, se nourrissant des guerres et de l'humiliation de peuples conquis. Il s'est adapté au monde, aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux.

Vingt ans après l'attaque dramatique et spectaculaire du World Trade Center par le groupe terroriste Al-Qaïda, l'heure est au bilan. Une chose est claire, les représailles américaines, l'invasion de l'Irak et l'occupation de l'Afghanistan n'ont pas mis fin au djihadisme terroriste. Loin de là.

Les talibans ont repris le pouvoir, entravant à nouveau les femmes et les rêves de liberté. Sur le front du terrorisme international, Al-Qaïda est plus étendue que jamais. Le groupe État islamique a vu le jour et frappé jusque dans nos villes. Chaque jour, leurs succursales sèment la mort, avant tout au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

On peut le dire sans crainte, la "guerre contre le terrorisme" lancée par George Bush fut un long et cinglant échec.

Le terrorisme n'a pas changé sa nature profonde, la violence aveugle. Mais il s'est étendu, se nourrissant des guerres et de l'humiliation de peuples conquis. Il s'est adapté au monde, aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Plus que jamais, il tire son essence de la peur et de l'amplification de cette peur par les médias et internet. Il frappe sans logique, poussant souvent des "loups solitaires", des déséquilibrés ou des délinquants, à des actes fous qui ne changeront rien.

Partout où des populistes veulent le pouvoir, on retrouve dans leur sillage des fondamentalistes prêts à passer à l'acte, de Kaboul au Texas.

Le terrorisme n'est pas que musulman. Loin s'en faut. Partout où des populistes veulent le pouvoir, on retrouve dans leur sillage des fondamentalistes prêts à passer à l'acte, de Kaboul au Texas en passant par l'Iran, et même en France, en Russie ou dans le nord de l'Europe. Le terrorisme est le meilleur allié des extrémistes, dont la réponse exclusivement sécuritaire nourrit le cycle de terreur.

Le terrorisme n'est pas que religieux ou politique. Quantité de groupuscules utilisent la sainte couverture pour masquer des activités criminelles lucratives.

Pour faire reculer ce fléau, il faut en combattre les sources multiples. Donner des moyens appropriés à la justice, à la police et aux renseignements. Cela va de soi. Pourtant, en Belgique, ces services en manquent toujours, cinq ans après les attaques de Bruxelles. Accroître la surveillance sur internet, devenu le terrain d'action des terroristes, dans le respect de l'État de droit. Éviter de faire son succès médiatique, en ramenant l'information à sa juste proportion.