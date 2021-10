La primauté du droit européen est inaliénable

En rejetant la primauté du droit européen, la Pologne se met en marge de l'Europe. S'attaquer à cette règle, établie de longue date, revient à remettre en cause des milliers de jugements et à provoquer une instabilité juridique en Europe.

Cette faille est, en réalité, bien mince . Dans la famille juridique européenne, dite romano-germanique, les textes de loi ne sont pas la seule source de droit. La jurisprudence et la doctrine fondent, aussi, la règle de droit. Et la jurisprudence européenne est claire depuis l'arrêt Da Costa, rendu en 1964: le droit européen a une primauté absolue sur le droit national . Cette règle est devenue une source de sécurité juridique fondant des milliers de décisions et la stabilité de l'UE .

La Commission européenne prépare aussi la riposte. L'une des pistes vise à bloquer les fonds européens alloués à la Pologne. C'est sans doute la manière la plus efficace de rappeler à Varsovie qu'il n'est pas possible de contester les règles de l'UE tout en bénéficiant de son soutien financier. D'autres pays, comme la Hongrie, agissant de plus en plus en marge des valeurs européennes, pourraient aussi se voir imposer le même régime.