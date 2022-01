La taxonomie vaut mieux qu'un passage en douce

Le compromis qui se dessine pour inclure gaz et nucléaire dans le panier des investissements verts sème la confusion.

L’Europe veut faire de sa taxonomie un étalon-or de la finance verte mondiale. Mais alors que la Commission s’apprête à intégrer les centrales au gaz et nucléaires à la liste des activités considérées comme bénéfiques pour l’environnement, on pourrait être tenté de parler d'étalon-plomb.

Reprenons. Au pays des mages de la Finance, la taxonomie est un peu la pierre philosophale qui doit permettre de transformer les investissements en investissements durables. Alors que le monde "réel" peine tant à sortir de sa léthargie face à la catastrophe climatique (nous sommes en janvier, ne regardez pas le thermomètre) le monde de la finance serait à l’aube d’une profonde mutation : en fixant dans le marbre de la loi la liste des activités compatibles avec le sauvetage du vaisseau Terre et de son équipage, la taxonomie pourrait progressivement détourner les investissements privés des activités néfastes.

Le jeu et la chandelle

Faut-il vraiment mettre une nouvelle génération de centrales nucléaires françaises et de centrales au gaz allemandes au rayon "bio" de la finance pour qu’elles trouvent acheteurs ?

Mais si l’objectif est d’orienter progressivement les investissements vers des activités plus durables, l’opération garde le bénéfice du doute. Donner un coup de pouce ciblé et conditionné au gaz apparaît inévitable pour sortir certains pays du charbon. Idem pour le nucléaire qui, tout polluant et dangereux qu'il soit, n’est pas à court d’arguments face à l'urgence climatique. Dans les deux cas, le label vert serait accordé à titre temporaire.