Le climat n'attendra pas

Chose promise, chose due. Lors de son élection à la présidence de la Commission européenne, Ursula von der Leyen avait promis de faire du Pacte vert européen et de la lutte contre les changements climatiques la priorité de son mandat. Le numéro deux de l'exécutif européen, Frans Timmermans, s'était vu confier la mission d'élaborer un plan climat ambitieux. Ces promesses avaient permis à l'exécutif européen de recevoir l'appui nécessaire des progressistes et des Verts lors du vote de confiance du Parlement européen. Le Conseil européen, présidé par Charles Michel, avait ensuite entériné l'objectif de neutralité carbone de l'Europe pour 2050.

Un an et demi après ces engagements, la Commission s'est exécutée. Le "paquet climat" se révèle des plus ambitieux. Et des plus explosifs. Ses propositions engagent l'industrie européenne vers une mutation profonde. La fin des moteurs thermiques à partir de 2035, l'élargissement du marché de carbone aux transports et au bâtiment. Ce ne sont là que deux exemples de la révolution copernicienne qui se prépare.