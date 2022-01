Le complotisme de Trump menace toujours la démocratie

Ce jour-là, le monde entier, croyant halluciner, assistait à une insurrection dans le lieu le plus sacré de la démocratie. Cinq personnes perdirent la vie et des dizaines d'autres furent blessées. Un an après, la société américaine, de plus en plus polarisée, n'a toujours pas tiré les leçons de cet événement sans précédent dans son histoire.