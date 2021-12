Le coup de trop pour la culture

En décidant de refermer sine die les cinémas, les théâtres et les salles de concert, le Codeco assomme une fois de plus un secteur pourtant en pointe dans la lutte contre le Covid-19.

La nouvelle fermeture, décidée mercredi au 30e Codeco, du secteur culturel – cinémas, théâtres, salles de concert – jusqu'à une date inconnue, n'avait pas été demandée par les experts du Gems qui conseillent le gouvernement fédéral. Cette décision est une aberration de plus après celle, le 3 décembre dernier, de limiter à 200 spectateurs la jauge quelle que soit la salle. Une mesure qui s'apparentait déjà à une fermeture unilatérale, car on comprend bien qu'avec une audience aussi faible, il est impossible de rentabiliser la plupart des spectacles.

Une décision d'autant plus incompréhensible que le secteur culturel s'est montré pleinement gestionnaire en multipliant, depuis un an et demi, les stratégies pour garantir la sécurité des spectateurs, que des modèles de gestion "covid safe" ont été validés par les scientifiques et l'autorité fédérale. Les opérateurs ont été plus loin encore en installant des systèmes de ventilation et en imposant le covid safe ticket (et le contrôle de l'identité) de même que le port du masque.

Lire aussi Rideau sur la jauge de 200 spectateurs?

Du côté du Premier ministre, on nous dit que les experts du Gems préconisaient bien la fermeture du secteur en première instance si les chiffres d'hospitalisation repartaient à la hausse. Mais ce n'est pas le cas à ce stade, même si l'on voit bien que le rythme de progression du nouveau variant double tous les deux jours.

Alors fallait-il refermer préventivement la culture pour endiguer un futur engorgement des hôpitaux et s'assurer qu'on rouvre bien les écoles le 10 janvier? En sortant de La Monnaie, mardi soir, et en voyant, au bas des marches, les gens s'agglutiner au marché de Noël et les jeunes se rouler des pelles sur la patinoire, tandis qu'on pourra encore se taper la cloche dans les restaurants jusqu'à 23 heures, il est permis d'en douter.

Lire aussi Que pèse vraiment la culture dans l'économie?

Le risque, par contre, c'est de perdre une partie importante du secteur culturel. En 2020, lorsque l'on avait déconfiné en juin, on avait déjà vu qu'il ne repartait pas aussi vite que le reste de l'économie. Alors que le recul de l'activité en général n'était plus que de 1,7%, le secteur culturel connaissait un déficit d'activités de 22%, selon Partena qui ne se penchait que sur les salariés, alors que nombre d'artistes, de musiciens et de comédiens ont le statut d'indépendant.