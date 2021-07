Le coût du climat

Face à notre fragilité, nous ne pouvons que réagir. Mais notre maîtrise des éléments devra passer par un autre coût, financier celui-là : celui de l’ adaptation et de la transformation de notre société face à un changement climatique qui, d’année en année, se rappelle à nous de manière toujours plus régulière et intense.

Ce coût financier fait débat aujourd’hui, car il est élevé et nous n’en maîtrisons pas encore toute la portée. Mais il est à comparer à celui de l’immobilisme, à celui des morts et des victimes d’événements météorologiques toujours plus destructeurs. Certes, notre vie sera chamboulée. Nous ne nous nourrirons plus, ne nous logerons plus, ne nous chaufferons plus, ne nous déplacerons plus de la même façon. Et ces changements apporteront leur lot d’aléas financiers. Mais nous en dirigerons nous-mêmes l’agenda, là où la grêle, l’orage, la sécheresse peuvent s’abattre sur nous à tout moment ; et tuer, assécher, inonder sans crier gare.