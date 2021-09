Le Fédéral à l’épreuve de la solidarité après les inondations

Certains qualifieront cette décision d’injuste en arguant que ces personnes avaient fait le choix de ne pas s’assurer. D’autres diront que les zones inondables étaient connues. C’est sans doute en partie vrai mais l’affirmer c’est méconnaître aussi la réalité sociologique du terrain et des personnes frappées par la catastrophe. Un cas n’est pas l’autre ! Et au-delà du simple mécanisme assurantiel, il y a des réponses qui s’imposent. Il est par exemple logique que la solidarité de la société belge dépasse le simple cadre contractuel, tout comme il est logique que la société plurielle se mobilise pour venir en aide aux victimes, même si certaines avaient fait le choix de ne pas s’assurer.

Une question n’a cependant pas encore pu être tranchée cet été. Face à cet élan de solidarité citoyen et la mobilisation du gouvernement wallon, quel rôle doit jouer le Fédéral? Tout le monde se souviendra de la promesse faite par le Premier ministre au lendemain des inondations et de cette main tendue du Fédéral afin de venir en support aux gouvernements régionaux. Mais voilà, deux mois après la catastrophe, cet engagement met du temps à se concrétiser et on ne voit toujours pas arriver la stratégie que le gouvernement De Croo entend mettre en place pour venir en aide aux zones sinistrées.