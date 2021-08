Le jackpot du vaccin

La hausse des prix par Pfizer et Moderna, deux de nos plus grands fournisseurs de vaccins anti-covid, est venue nous rappeler une cruelle réalité : ces sociétés, protégeant de la maladie, sauveuses de vie, garantes de notre santé, sont avant tout des entreprises commerciales. L’annonce peut paraître brutale, voire immorale pour certains, nous restons tributaires de la logique de marché. Et ces entreprises pharmaceutiques maîtrisent avec d’autant plus de facilité leurs ventes et leurs profits que leur position est dominante. La course au vaccin a en effet créé deux champions devenus incontournables : ceux utilisant la technologie à ARN messager, la plus à même semble-t-il de lutter contre des variants plus agressifs.