Le pacte des Sept

Fixer un taux d’imposition minimum mondial pour les multinationales. Voilà une idée naguère incongrue pour beaucoup, qui s’est récemment imposée comme l'évidence même. Le contexte n’y est pas pour rien : une pandémie est passée par là. D'un côté, elle a rendu consensuelle la nécessité d'augmenter radicalement la dépense publique, à court terme ("quoi qu'il en coûte") comme à plus long terme ("Build Back Better"). De l'autre, elle a enrichi une économie numérique née avec le gène de l'évitement fiscal. Cela ne pouvait pas tenir, cela ne tient plus.