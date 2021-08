Le piège se referme sur les Afghans

Les Occidentaux quittent l'Afghanistan, laissant un peuple aux prises avec un régime islamiste archaïque. Paradoxalement, Américains et Européens devront garder des liens minimaux avec les talibans pour combattre l'État islamique et al-Qaïda.

Poussés vers la sortie par les talibans, les États-Unis et leurs alliés mettent fin ce mardi au pont aérien organisé pour évacuer leurs nationaux et d'anciens collaborateurs afghans. En quelques jours, plus de 112.000 personnes ont fui le pays. Des milliers resteront sur place, abandonnés dans les griffes d'un régime islamiste archaïque et imprévisible. Pour eux, le piège se referme.