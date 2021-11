Le télétravail obligatoire n’est plus la solution

Va-t-on revenir à une obligation, même partielle, de télétravail? Le prochain Comité de concertation pourrait le décider si la pression du Covid-19 sur les hôpitaux continue à monter.

"Il va falloir apprendre à vivre avec le virus." Cette phrase, répétée à l'envi depuis le début de la pandémie de Covid-19, peut-elle désormais être formulée au passé: "On a appris à vivre avec le virus"? La nouvelle vague doit, on l'espère, nous montrer que c'est le cas. Que l'on ne devra pas refermer des pans entiers de l'activité économique. Que les bulles sociales sont de l'histoire ancienne. Et que l'on ne transformera plus le monde du travail en une géante réunion Zoom.

Il ne faut évidemment pas rester sourd et aveugle devant la hausse des hospitalisations, notamment aux soins intensifs. Le personnel soignant n'a pas le loisir de télétravailler, lui. Pas plus que lors des vagues précédentes, nous ne pouvons nous permettre une saturation des hôpitaux.

Mais il nous semble que l'on peut aujourd'hui donner une autre réponse à cette nouvelle poussée de fièvre. En un an et demi, nous avons appris à vivre avec le virus. Les entreprises ont, notamment, aménagé des dispositifs permettant de reprendre une activité (presque) normale. Les outils sont là, et on a appris à s'en servir. Le vaccin, appuyé par un respect des gestes barrières, le covid safe ticket, le testing et le tracing, la quarantaine quand c'est nécessaire, mais aussi la ventilation, sans doute le point faible des politiques menées jusqu'ici. C'est en utilisant à bon escient et efficacement l'ensemble de ces outils que l'on démontrera que l'on a appris.

L'impact d'une telle mesure sur les personnes qui ont joué le jeu de la vaccination et qui se verraient à nouveau assignées à résidence, avec un légitime sentiment d'injustice, ne doit pas être sous-estimé.

Alors envisager aujourd'hui le retour au télétravail obligatoire, comme le suggère le ministre de la Santé, ne nous paraît pas aller dans le bon sens, du moins s'il s'agit d'y revenir à 100%. Dire, comme Frank Vandenbroucke, que "si les entreprises veulent continuer à fonctionner, elles doivent passer au télétravail" est trop général. Cela ne tient pas assez compte des efforts fournis au quotidien par de nombreuses entreprises et leurs équipes pour rendre possible, en regard de leur réalité de terrain et des nécessités de leur activité, une gestion rationnelle du risque sanitaire. Le télétravail à temps partiel est d'ailleurs devenu structurel chez nombre d'entre elles.