L'Europe doit resserrer les rangs

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen prononce ce mercredi son discours sur l'état de l'Union. L'exercice, très attendu, est suivi dans toutes les capitales d'Europe, car il définit les grandes lignes de la politique européenne pour les mois à venir. Cette politique influencera la vie de chaque citoyen. La campagne vaccinale et le plan de relance en sont deux exemples marquants. Deux réussites de l'Europe, à côté de faiblesses de plus en plus fortes et visibles.