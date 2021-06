Les hôpitaux ne sont pas encore sortis de l'auberge

Nul cynisme ici. Mais il faut avouer que l'épidémie qui se joue de nous depuis plus d'un an aura réussi à remettre de l'ordre dans notre liste de priorités.

"Il y a moyen de tailler dedans!" Des années durant, la sécurité sociale a été présentée comme un encombrant centre de coûts dans le gras duquel on pouvait trancher, une variable d'ajustement budgétaire. Cette crise d'ampleur inédite a changé la donne, replaçant la santé sur un piédestal ; on voit mal quelqu'un faire campagne sur le dos d'une Sécu à mettre au régime au nom de la rigueur budgétaire - du moins pour quelques années.

Sous cloche

Surtout, il faut se rendre compte que le coronavirus n'a fait que mettre sous cloche les vastes défis auxquels fait face le secteur hospitalier. Et ne pas oublier que 2019 était l'année de la grogne sociale et de l'éruption de l'intense lassitude des blouses blanches. Après quoi, un virus est arrivé et il a bien fallu serrer les coudes et faire face, malgré tout. Il n'y a toutefois rien d'étonnant à voir le feu de la contestation sociale reprendre sitôt que la situation épidémique s'améliore.