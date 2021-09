Les patrons doivent être les moteurs d'une mobilité plus propre

L'accord gouvernemental sur les voitures de société a généré un "déclic vert". Les patrons doivent embrayer vers une mobilité plus propre.

Cela fait des années que le vent tourne. Cela fait des années que beaucoup pointaient les freins du doigt. La voiture électrique arrive en entreprise, c'est désormais inéluctable . Gouvernements, constructeurs et vendeurs automobiles le disent désormais d'une seule voix: "le futur de l'automobile sera électrique".

Les gouvernements ont certainement encore des efforts à faire, sur les bornes en particulier, mais ils ont donné un cap fort avec la fin de la déductibilité des voitures de sociétés thermiques en 2026 . C'est désormais aux patrons d'entreprise de prendre la balle au bond. Car, disons-le, à côté de certains beaux exemples, beaucoup de sociétés restaient bien silencieuses quand il s'agissait de rendre sa flotte d'entreprise plus écologique .

Ce n'est plus possible désormais. Les patrons doivent prendre les choses en main dès maintenant pour diminuer l'empreinte de leur mobilité . Cela nécessite une analyse d'impact complète de la mobilité dans son entreprise .

L'impulsion d'une telle politique ne peut venir que d'en haut . Il s'agira de décoder les besoins en interne, qu'ils soient de ressources humaines, de "car policy", de mobilité alternative, d'installation de bornes, de puissance électrique au bureau, d'installations de bornes à domicile, etc.

Aucune entreprise , petite, moyenne ou grande, qui possède une flotte ne peut en faire l'économie sous peine de voir son budget voitures exploser dans quelques années et son image sociétale écornée.

Chez ALD Belgique, on indique que "depuis le début de l’année, plus de 50% des commandes de voitures sont des plug-in et électriques".