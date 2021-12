Même imparfaite, la loi Renault n'est pas un paillasson

Les représentants des travailleurs de l'hôtel Steigenberger ont obtenu la suspension de la clôture de la phase 1 du licenciement collectif. Un pavé dans la mare.

En 1997, sans la moindre consultation préalable, la direction du constructeur automobile Renault décidait de fermer son usine de Vilvorde, jetant plus de 3.000 travailleurs à la rue. Dans la foulée, la Belgique a légiféré et la loi Renault a été promulguée un an plus tard. En cas de licenciement collectif, cette dernière prévoit une phase de consultation et une phase de négociation. Lors de la première phase, les représentants des travailleurs posent toutes les questions qu'ils souhaitent. Lors de cette étape, les deux parties ont également le devoir d'étudier les alternatives possibles aux licenciements. Voilà pour la théorie.

Dans le courant du mois de juin, la direction de l'hôtel Steigenberger (ex-Conrad) a annoncé son souhait de transférer une partie de ses activités à des partenaires externes tout en procédant à un licenciement collectif. Pour les représentants des travailleurs de l'hôtel, ce cas de figure s'apparentait à un transfert d'activités qui, selon la convention collective de travail (CCT) 32 bis prévoit le transfert de l'ensemble des travailleurs à des conditions de salaire et d'ancienneté inchangés. La direction de l'hôtel, qui ne l'entendait pas de cette oreille, a décidé d'avancer dans son licenciement collectif, au grand dam des syndicats.

En prenant la main, la justice fait la police du dialogue social.

Ceux-ci, estimant ne pas avoir obtenu toutes les réponses à leurs questions, ont décidé de se tourner vers la justice pour tenter d'empêcher de clôturer la phase 1 du licenciement collectif. Et le tribunal du travail, saisi en référé, a suivi l'argumentaire des syndicats. "Les demandes d'informations complémentaires sollicitées relèvent d'une information loyale et nécessaire pour évaluer l'existence ou non d'un transfert d'entreprise". En prenant la main, la justice fait la police du dialogue social, elle force les parties à reprendre langue et à étudier les alternatives qu'il pourrait y avoir à des licenciements secs.