Mettre la carotte devant les bœufs, une bonne résolution pour 2022

2022 est une année charnière pour l’Europe, qui se prépare à revoir son bréviaire budgétaire.

Il fallait lutter contre les effets de la pandémie "quoi qu’il en coûte", on a donc mis les règles budgétaires européennes sous cloche. Gelée, la double obsession de ramener la dette publique à 60% du produit intérieur brut et le déficit annuel à 3% (on n'entre pas ici dans les subtils arcanes du pacte). Cette cloche, la Commission prévoit de la lever à la fin de 2022, ce qui laisse à l'Europe un an pour répondre à l'épineuse question : que faire des règles du pacte de stabilité ?

L’avis est largement partagé, chez les experts et dans la haute bureaucratie européenne, qu’une révision est indispensable. Au fil des amendements, les règles sont devenues illisibles – au point qu’on peut leur faire dire à peu près ce qu’on veut. Emmanuel Macron et Mario Draghi avaient raison en appelant, dans une récente tribune, à laisser les États investir dans l'avenir. Après une décennie marquée par le sous-investissement généralisé, l’Europe du Pacte Vert doit sortir des injonctions contradictoires, par exemple en exemptant les investissements d’avenir de carcan budgétaire. Investir dans l'avenir est un impératif économique puisque cet argent contribuera à façonner l’économie compétitive qui demain permettra de rembourser les dettes. Et c’est un impératif moral. Investir massivement dans la création d’une économie décarbonée est indispensable à la conservation des conditions d’habitabilité de la Terre.

Changer de logique

Mais il y a une limite évidente à l’opération qui consisterait à accorder aux investissements d'avenir un traitement de faveur. Un pays lourdement endetté qui ferait à nouveau face à un prix de l’emprunt prohibitif ne risque pas d'investir - quelle que soit l'attitude du gendarme européen.

Après avoir longtemps brandi le bâton, l’Europe s'est trouvé une carotte - nouvel emblème de stabilité ?

C’est là qu’intervient le plan de relance de 750 milliards d’euros décidé en juillet 2020. Pérenniser ce mécanisme permettrait à l’Europe de continuer d’investir dans son avenir. Pas seulement dans ses régions riches - ce qui accroîtrait les déséquilibres -, mais sur l’ensemble de son territoire.