On peut être une entreprise historique et avoir l'avenir devant soi

Le spécialiste des matériaux Umicore est avant tout une société technologique très bien orientée vers les business durables et la recherche tous azimuts. Volkswagen l'a vu, profit warning ou pas.

Volkswagen et Umicore vont avancer main dans la main. L'annonce est belle. Dommage qu'elle ait été entachée d'un profit warning. Umicore reconnaît que son pari vers les matériaux cathodiques NMC avec un niveau moyen de nickel pour batteries électriques n'était pas le bon. Le secteur se dirige vers des matériaux à haute proportion de nickel. Mais qu'à cela ne tienne, Umicore dit maîtriser la technologie et va s'adapter.

Aujourd'hui, ce choix stratégique paie et l'entreprise prouve qu'elle est passée maîtresse dans l'art de se transformer. Contrairement à de nombreuses autres entreprises centenaires, Umicore a su s'adapter à sa nouvelle réalité et n'a donc pas disparu. Que du contraire : elle représente 47 sites de production et près de 11.000 employés dans le monde.