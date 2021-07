Oui, il faut s'inquiéter du surendettement francophone

La situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles est intenable selon son ministre du Budget. La position francophone une nouvelle fois fragilisée à la veille d'une réforme de l'État.

Il n'aura pas fallu un an à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour s'enfoncer dans l'enfer budgétaire. En juillet 2020, son ministre du Budget, Frédéric Daerden (PS), avait tenu dans nos colonnes des propos rassurants. Pour affronter la crise covid, son gouvernement allait emprunter à des taux des plus avantageux inscrivant la charge de la dette dans des perspectives parfaitement supportables. Même pour une institution qui ne dispose d'aucun levier fiscal pour se financer. Tenable était le mot. Intenable est celui d'aujourd'hui, a dû admettre le socialiste en début de semaine. Affaiblie par ses déficits, l'ex-Communauté française n'est pas viable à long terme, estime-t-il. Avec un trou de 1 à 1,5 milliard par an, la dette francophone devrait passer de 11 à 18 milliards d'ici 2026 selon les projections (arrondies) de l'Université de Namur. Dans cinq ans, cette dette représentera près de 150% des recettes de la Fédération, contre 93% aujourd'hui. Et Frédéric Daerden d'appeler à des réformes institutionnelles comme pour préparer l'opinion au projet de Belgique à quatre Régions que prépare discrètement le PS.

Aucun des deux gouvernements n'affiche de réelles ambitions en matière de réductions des dépenses structurelles.

S'agira-t-il de s'appuyer sur la Wallonie? La situation budgétaire régionale n'est pas des plus réjouissantes non plus. Actuellement de 23 milliards sur un budget de 19, son endettement pourrait flirter avec les 40 milliards en 2026. Outre ce constat marqué par la gestion de crise, et contrairement au niveau fédéral, aucun des deux gouvernements n'affiche de réelles ambitions en matière de réductions des dépenses. La Wallonie se contente d'espérer mettre ses dépenses de fonctionnement à l'équilibre d'ici la fin de la législature tandis que la Fédération Wallonie-Bruxelles se satisfait d'une évaluation plus fine de ses besoins. Le retour au pouvoir des libéraux semble n'avoir rien changé. On en termine avec le déficit de la Région bruxelloise tournant autour des 2 milliards – sur un budget de 4,5 milliards – qui devrait faire passer sa dette de 11 à 19 milliards en 2026.