Parlons enfin de l’après-nucléaire

La ministre de l’Énergie a présenté son avant-projet sur les provisions censées financer le démantèlement des centrales et la gestion des déchets. Une manière d’évoquer l’après-nucléaire. Même si les enjeux et les incertitudes, ici aussi, sont colossaux.

Reprenons la séquence, cette pièce en trois actes qui a encore un peu plus déstabilisé ceux qui gardent l’espoir de prolonger le nucléaire en Belgique . Le 3 décembre, la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten (Groen), dépose son rapport d’évaluation sur la sortie complète du nucléaire. Fait notable : l’exercice n’intègre pas le scénario d’une prolongation de deux réacteurs . Mercredi, la direction de l’exploitant Engie enfonce le clou depuis Paris : une prolongation est techniquement impossible . Jeudi, la même Tinne Van der Straeten préfère parler d’avenir, et dévoile à quelques journalistes son avant-projet sur les provisions d’Electrabel, filiale belge d’Engie, qui seront utilisées pour financer le démantèlement des centrales et la gestion du combustible irradié .

Trois communications qui donnent cette impression que, oui, cette fois, la saga du nucléaire est enfin entrée dans son épilogue. Même l’Open Vld refuse un "acharnement thérapeutique". Au-delà de la guerre de tranchées entre les pro et les anti-nucléaire, au-delà de cette joute technico-politique qui empoisonnait les gouvernements successifs (et leurs électeurs) depuis 18 ans, on commence à y voir plus clair. Même si, on le sait, le gouvernement fédéral doit encore confirmer sa position, et que, dans ce vaudeville, une surprise n’est jamais à exclure.